Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стратегические государственные предприятия должны оставаться в стране и «Мотор Сич» не является исключением. Об этом 10 сентября он сказал в рамках форума Ялтинской европейской стратегии в формате YES Brainstorming 2021, который теперь проходит в Киеве

Зеленский отметил, что Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции.

«Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет… переданы некоторым китайским партнёрам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия «Мотор Сич», — заявил украинский лидер.

Новый фронт Украины. Китай готов воевать за «Мотор Сич» © biz.liga.net/marina lystseva

29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.

11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.