Зеленский отметил, что Украина приветствует иностранный бизнес и инвестиции.
«Что касается стратегических предприятий Украины, которые были за последние десять лет… переданы некоторым китайским партнёрам, то мы остановили это решением Совета национальной безопасности и обороны. То есть стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью. Это что касается предприятия «Мотор Сич», — заявил украинский лидер.
В то же время президент указал, что с Китаем у Украины самый большой товарооборот и отметил, что хотел бы, чтобы он был ещё больше.
29 января Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов «Мотор Сичи». Санкции введены на три года против гражданина Китая Ван Цзина и трех расположенных в Китае компаний. В санкционном списке также компания с Британских Виргинских островов.
11 марта секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что принято решение о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность Украины.