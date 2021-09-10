Президент России Владимир Путин 9 сентября после переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко допустил, что Москва и Минск могут создать союзный парламент, передает РИА Новости

В преддверии саммита. Как Путин и Лукашенко встречались в 2021 году © REUTERS, Sergei Chirikov

«Мы этих вопросов пока не обсуждали», — добавил российский президент.

Для создания союзного парламента Москве и Минску «надо подрасти», подчеркнул Путин, отметив, что пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

Позже глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал, что на создание союзного парламента России и Белоруссии может потребоваться примерно полтора года. По его словам, в такой срок возможно уложиться при условии, что стороны начнут принципиально договариваться по данному вопросу.

Переговоры Путина с Лукашенко прошли 9 сентября в Кремле. Главы государств обсудили, в частности, вопросы интеграции двух стран, экономические вопросы и международную политику. По данным белорусской стороны, президенты, сделав заявления, продолжили общение.