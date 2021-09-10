Внеочередные президентские и парламентские выборы на Украине могут быть выгодны только лидеру страны Владимиру Зеленскому. Такое мнение на днях выразил политолог Вадим Карасев в эфире Politeka Online

«Лидирует Зеленский и "Слуга народа". На втором месте Порошенко, но с большим антирейтингом. Удачный партер для второго тура. Бойко то же самое. То же касается и парламентских выборов. На втором месте "Европейская солидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ… Ну и что они выиграют сейчас?… Ресурса сейчас нет», — заявил Карасев.

Зеленский хочет перевести выборы в онлайн © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также в президентском рейтинге первую позицию занял действующий лидер страны Владимир Зеленский. При этом его рейтинг вырос на 3%, по сравнению с концом июля и теперь лидер страны опережает ближайших соперников более чем в два раза.