«Лидирует Зеленский и "Слуга народа". На втором месте Порошенко, но с большим антирейтингом. Удачный партер для второго тура. Бойко то же самое. То же касается и парламентских выборов. На втором месте "Европейская солидарность", "Батькивщина" и ОПЗЖ… Ну и что они выиграют сейчас?… Ресурса сейчас нет», — заявил Карасев.
Согласно результатам опроса социологической группы «Рейтинг», которые были обнародованы в понедельник, четыре политических силы прошли бы в Раду, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время. При этом президентская партия «Слуга народа» лидирует с большим отрывом.
Также в президентском рейтинге первую позицию занял действующий лидер страны Владимир Зеленский. При этом его рейтинг вырос на 3%, по сравнению с концом июля и теперь лидер страны опережает ближайших соперников более чем в два раза.