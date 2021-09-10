Украина не хочет и не собирается принимать Донбасс обратно, поскольку не нуждается в нелояльных избирателях. Такое мнение 8 сентября выразил политолог Руслан Бортник в эфире телеканала «Наш»

Бортник рассказал, когда наступил «крах» отношений Украины и Белоруссии © sb.by

По его словам, Россия давно понимает, что Донбасс «будет якорем» для Украины, будь он в ее составе или нет, поскольку кардинальный перелом произошел еще два года назад. По этой же причине Российская Федерация упростила процедуру выдачи своего гражданства ЛНР и ДНР.

Своим нежеланием принять Донбасс обратно, по убеждению Бортника, Украина добивается уменьшения числа переговорных субъектов в рамках решения конфликта на востоке страны.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.