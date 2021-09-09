Проект документа уже поддержал правительственный комитет по вопросам экономической политики и защиты окружающей среды.
При этом Независимый профсоюз горняков выступил резко против данного распоряжения.
И.о. председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская утверждает, что все социальные обязательства перед 569 работниками шахты «Золотое» будут выполнены: большую часть оставят обслуживать шахту, некоторых переведут на другую работу, а 157 работников пенсионного возраста отправят на пенсию.
Что будет с другими шахтами, которые собираются закрыть, не уточнялось. Министерство финансов также поддержало данную инициативу.