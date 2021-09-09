Украинское правительство рассматривает разработанный министерством энергетики проект распоряжения Кабмина «О ликвидации некоторых убыточных угледобывающих предприятий», говорится в сообщении на сайте ведомства 9 сентября

«Шахтеров обрекают на вымирание». Западному Донбассу угрожает социальная катастрофа © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом Независимый профсоюз горняков выступил резко против данного распоряжения.

И.о. председателя Луганской облгосадминистрации Екатерина Безгинская утверждает, что все социальные обязательства перед 569 работниками шахты «Золотое» будут выполнены: большую часть оставят обслуживать шахту, некоторых переведут на другую работу, а 157 работников пенсионного возраста отправят на пенсию.

Что будет с другими шахтами, которые собираются закрыть, не уточнялось. Министерство финансов также поддержало данную инициативу.