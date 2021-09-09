В документе говорится, что в чемоданчике для экстренных сборов подчиненные обязаны иметь сезонную одежду, включая чулки, средства гигиены, в том числе бритву, набор пуговиц, нитей и иголок, а также индивидуальный комплект из столовых приборов.
Также обязательными являются сухой паек на двое суток, карманный фонарик, деньги на две недели и почтовые конверты. Все это должно влезать в чемодан размером 50 на 80 сантиметров и храниться на рабочем месте.
Ранее в Офис генпрокурора позаботился и о другой стороне жизни своих сотрудников, заявив тендер на приобретение туалетной бумаги. Ведомство планирует приобрести 21 600 двухслойных единиц индивидуальной гигиены, и 1700 трехслойных.