Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова обязала сотрудников своего Офиса всегда иметь при себе чемодан на случай объявления сборов по сигналу. Соответствующее распоряжение 9 сентября опубликовали «Українські Новини»

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Также обязательными являются сухой паек на двое суток, карманный фонарик, деньги на две недели и почтовые конверты. Все это должно влезать в чемодан размером 50 на 80 сантиметров и храниться на рабочем месте.

Ранее в Офис генпрокурора позаботился и о другой стороне жизни своих сотрудников, заявив тендер на приобретение туалетной бумаги. Ведомство планирует приобрести 21 600 двухслойных единиц индивидуальной гигиены, и 1700 трехслойных.