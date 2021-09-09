Украинский автор и исполнитель Павел Зибров 9 сентября стал гостем программы Dorotye, выходящей в YouTube, где откровенно рассказал, почему развелся со своей первой женой

Стройная Пугачева вышла в свет с «Мумий троллем» © PeopleTalk Татьяной Самохваловой он женился, когда ему еще был 21 год и он учился в консерватории. По ее окончании будущую звезду призвали в армию, а жена продолжила преподавать.

«В это время у нее на работе случился роман со своим студентом Костиком. Она влюбилась по уши. Ну, бывает такое. Когда я вернулся, у нас родился ребенок — до моего возвращения из армии Сережка как раз родился», — рассказал певец.

Зибров вспомнил, что почти сразу понял, как супруга к нему охладела, но Татьяна долго не признавалась, что у нее отношения с другим.

«По поведению видно, когда женщина кого-то любит. И я проследил однажды после работы. Думаю, надо посмотреть, с кем она после работы может выходить. А она с этим студентом — за ручку берет, целуется, обнимается. Когда я это сам увидел, все понял и в тот же вечер — два чемоданчика и на съемную квартиру», — рассказал артист.

Кроме того, Зибров признался, что после ухода от первой супруги почти восемь месяцев пил.

Павел Зибров — украинский певец, композитор и автор песен со статусом народного артиста страны, но и по словам многих его знакомых, примерный семьянин. Со второй женой исполнитель живет с 1994 года. В семье, помимо родной дочери, воспитывался еще приемный сын.