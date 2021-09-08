В «Укроборонпроме» пояснили, что не поставляли в страну летальную военную технику, однако, в коммюнике не уточняется вопрос экспорта товаров двойного и нелетального назначения.
«В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся. Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора, не подлежит разглашению третьим лицам», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот.
Для разгона протестующих использовались украинские БТР-3У, хотя Украина наряду со 118 странами присоединилась к резолюции ООН, осуждающей поставки оружия в проблемный регион.
Россия, Белоруссия, Иран и Китай не поддержали данную резолюцию, назвав ее тенденциозной и политизированной.