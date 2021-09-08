Украинские оружейники подтвердили факт поставок военной техники в Мьянму, несмотря на поддержку Украиной резолюции Генассамблеи ООН, призывающей не снабжать оружием власти этой страны. Об этом 8 сентября сообщило издание Focus.ua

В «Укроборонпроме» пояснили, что не поставляли в страну летальную военную технику, однако, в коммюнике не уточняется вопрос экспорта товаров двойного и нелетального назначения.

«В 2019-2021 гг. экспорт товаров (услуг) военного назначения смертельного поражения в Мьянму не осуществлялся. Сроки действия договоров, их стоимость, объемы экспорта и т.д. являются конфиденциальной информацией и согласно условиям договора, не подлежит разглашению третьим лицам», — сообщили в ведомстве.

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Для разгона протестующих использовались украинские БТР-3У, хотя Украина наряду со 118 странами присоединилась к резолюции ООН, осуждающей поставки оружия в проблемный регион.

Россия, Белоруссия, Иран и Китай не поддержали данную резолюцию, назвав ее тенденциозной и политизированной.