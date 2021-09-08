«В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит, следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача — противодействовать таким попыткам», — заявил глава СБУ.
Он добавил, что еще одну угрозу Украине видит в учениях «Запад-2021».
В числе других осенних вызовов перед СБУ Баканов назвал «вмешательство России во внутренние дела Украины и ее информационное пространство». По его словам, он опасается организации «фейковых протестов» и «искусственного инспирирования протестных настроений» в различных сферах.
«Запад-2021» — совместные стратегические учения Вооружённых сил РФ и Республики Беларусь, также в них примут участие около 2 тысяч военнослужащих от государств — членов ОДКБ, ШОС и других стран. Они состоятся с 10 по 16 сентября.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что граждане РФ в республиках Донбасса имеют полное право голосовать на российских выборах, а Россия должна обеспечить им эту возможность.