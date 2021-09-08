Главными угрозами нацбезопасности Украины Служба безопасности Украины (СБУ) считает выборы в Госдуму РФ и учения «Запад-2021». Об этом глава СБУ Иван Баканов сказал в комментарии «РБК-Украина» 8 сентября

«В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит, следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача — противодействовать таким попыткам», — заявил глава СБУ.

Он добавил, что еще одну угрозу Украине видит в учениях «Запад-2021».

«Рука Москвы»: СБУ нашла шпионов в рекламном агентстве © пресс-служба СБУ

«Запад-2021» — совместные стратегические учения Вооружённых сил РФ и Республики Беларусь, также в них примут участие около 2 тысяч военнослужащих от государств — членов ОДКБ, ШОС и других стран. Они состоятся с 10 по 16 сентября.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что граждане РФ в республиках Донбасса имеют полное право голосовать на российских выборах, а Россия должна обеспечить им эту возможность.