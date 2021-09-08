По признанию Цибульской, в Киев она ехала к родне, но жизнь распорядилась иначе и вместо теплой квартиры ночевать пришлось в окружении лиц без определенного места жительства.
«Дальние родственники, что пообещали приютить на первое время, дверь не открыли. Аромат бомжей, деньги, спрятанные в нижнее белье и полночи в объятиях таксофона я не забуду никогда», — рассказала Цибульская.
Она утверждает, что с вокзала ее тогда спас одноклассник, который забрал ее к себе в двухкомнатную квартиру, где уже жило восемь человек. Там будущая украинская звезда жила довольно долго, стипендию тратила на еду и проезд, а ночами зарабатывала на наряды.
«Чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Работа всю ночь в ресторане за 200 гривен с кавер-бэндом и плюс 50 гривен, если помогу убрать и погрузить технику», — вспомнила певица.
Сейчас дела у артистки идут хорошо, у нее есть жилье и муж, имя которого она уже не первый год держит в секрете, утверждая, что он просто не хочет публичности.