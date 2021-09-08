Украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская родом из небольшого города Радивилов Ровенской области рассказала, как поехала поступать в Киевскую академию эстрадного и циркового искусств. Пост о перипетиях столичной жизни артистка разместила в Instagram 7 сентября

Связь Ротару и мафиози Тайванчика получила подтверждение © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк

«Дальние родственники, что пообещали приютить на первое время, дверь не открыли. Аромат бомжей, деньги, спрятанные в нижнее белье и полночи в объятиях таксофона я не забуду никогда», — рассказала Цибульская.

Она утверждает, что с вокзала ее тогда спас одноклассник, который забрал ее к себе в двухкомнатную квартиру, где уже жило восемь человек. Там будущая украинская звезда жила довольно долго, стипендию тратила на еду и проезд, а ночами зарабатывала на наряды.

«Чтобы чувствовать себя артисткой надо было немного шевелиться. Работа всю ночь в ресторане за 200 гривен с кавер-бэндом и плюс 50 гривен, если помогу убрать и погрузить технику», — вспомнила певица.

Сейчас дела у артистки идут хорошо, у нее есть жилье и муж, имя которого она уже не первый год держит в секрете, утверждая, что он просто не хочет публичности.