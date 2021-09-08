«Если говорить об урегулировании ситуации на Донбассе изначально, то смысл в этой встрече есть, поскольку понятно, что без России ОРДЛО не многого стоят. Другое дело, что выдвигается условие, которое сразу же ставит Зеленского в не очень удобное положение, когда принять это приглашение — значит быть обвиненным в очередной «зраде», — заявил он.
По его мнению, одна часть украинцев будет говорить своим избирателям о том, что Зеленский обещал мир и предал, а другая будет настаивать на том, что «в окружении Зеленского засели агенты Кремля, которые готовят капитуляцию». Между этими «красными линиями» Зеленскому придется метаться.
В целом Золотарев считает, что вероятность того, что эта встреча состоится, невысока, поскольку Москва выдвигает условия, которые изначально неприемлемы для украинской стороны. Речь идет о том, что Россия будет настаивать на выполнении политической части Минских соглашений, а момент, когда Зеленский мог пойти на выполнение «формулы Штайнмайера» уже упущен.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Путин готов встретиться с Зеленским при условии, если на встрече не будет обсуждаться вопрос Крыма.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
При этом Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Киев считает, что все, кто посещает полуостров, обязан спросить разрешение у украинских властей и заезжать в Крым через территорию Украины.