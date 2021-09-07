Две учительницы в возрасте 50 и 66 лет получили ранения в руку и спину. Их коллеги рассказали, что они в удовлетворительном состоянии.
«Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку», — сообщила директор школы.
Отмечается, что в школе есть охрана и камеры видеонаблюдения, несмотря на это, девушка с арбалетом без помех зашла в здание и поднялась на второй этаж.
По данным издания, уроки в школе продолжаются. Ученики обсуждают чрезвычайное происшествие, реакции очевидцев события — и слезы, и смех.
Ранее СМИ сообщили, что идея нападения на учителей школы с арбалетом пришла 19-летней уроженке Полтавы во сне.