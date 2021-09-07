Травмы учительниц из полтавской школы, которых 6 сентября ранила девушка с арбалетом, не опасны для жизни. Об этом сообщает 7 сентября полтавское издание kolo.news

«Должна убивать»: украинка с арбалетом сказала, зачем стреляла в учителей © poltava.to

«Девушка не заходила в класс, она стреляла с порога. Ранила завуча и учительницу украинского языка и литературы, зарубежной литературы. Эти учителя не знают девушку», — сообщила директор школы.

Отмечается, что в школе есть охрана и камеры видеонаблюдения, несмотря на это, девушка с арбалетом без помех зашла в здание и поднялась на второй этаж.

По данным издания, уроки в школе продолжаются. Ученики обсуждают чрезвычайное происшествие, реакции очевидцев события — и слезы, и смех.

Ранее СМИ сообщили, что идея нападения на учителей школы с арбалетом пришла 19-летней уроженке Полтавы во сне.