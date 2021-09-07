Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, чтобы рассмотреть обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом 7 сентября сообщение пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний в Facebook

«На повестке дня — проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380)», — написала Туний.

Согласно тексту документа, Киев намерен задействовать механизмы стратегических гарантий безопасности для «обеспечения территориальной целостности государства и получения надлежащей международной военной помощи».

В частности, заседание собирается по требованию 153 депутатов, которое начнется сразу после завершения очередного 8 сентября. Постановление об обращении к США в апреле зарегистрировал депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. «Слава России»: у Верховной Рады прошел необычный митинг © PavlovskyNews/Telegram

Речь идет о термине основной союзник США вне НАТО (MNNA), который возник в 1989 году. Правом наделить ту или иную страну таким статусом обладает Конгресс, после чего данное решение должен утвердить президент Соединенных Штатов. Данный статус свидетельствует о приоритетности для США отношений с такой страной-партнером, также такой союзник получает ряд военных и финансовых выгод.

На сегодняшний день основными партнерами США вне НАТО являются 17 государств (Израиль, Австралия, Япония, Египет, Пакистан, Южная Корея, Аргентина и др.). Последней на сегодняшний день такой статус получила в 2019 году Бразилия. Украина числится среди кандидатов на получение статуса MNNA с 2014 года. В 2017 году Верховная Рада уже отправляла Конгрессу обращение с призывом признать Украину основным союзником вне НАТО, однако поддержки не получила.

Ранее Гончаренко сообщил, что депутаты в среду также рассмотрят проект постановления об обращении к международному сообществу с просьбой не признавать выборы в Госдуму Российской Федерации.