В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины составили топ-5 самых странных попыток избавиться от взятки во время задержания. Подборку 6 сентября опубликовали на официальной странице ведомства в Facebook

Украинский банк отказался принимать купюры с изображением Крыма © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальное — разбросал по дороге», — прокомментировали в ГБР.

Вторую строчку в топе занял способ утилизации взятки с помощью унитаза: в Краматорске сотрудница управления Государственной миграционной службы во время задержания успела слить банкноты в канализацию.

Далее — давно известные методы в виде выбрасывания из окна, попытки спрятать и, конечно, утверждения из серии «не мое, мне подбросили».

«Зачастую взяточники не могут ничего придумать лучше, чем "откреститься" от денег», — говорят в ведомстве.

В качестве иллюстрации этого способа избавления от взятки в ГРБ привели случай с судьей Николаем Чаусом, который, по версии следствия, держал 150 тысяч долларов, полученные им за «правильные» приговоры, в стеклянной банке.