Возглавляет рейтинг способ под кодовым названием «не съем, так понадкусываю»: в Одессе во время задержания посредник чиновника исправительной колонии на бегу рвал нечестно полученные банкноты, часть из которых успел проглотить. Также поступил и чиновник из Хмельницкого.
«Рвал и ел, ел и рвал. Что-то удалось проглотить, остальное — разбросал по дороге», — прокомментировали в ГБР.
Вторую строчку в топе занял способ утилизации взятки с помощью унитаза: в Краматорске сотрудница управления Государственной миграционной службы во время задержания успела слить банкноты в канализацию.
Далее — давно известные методы в виде выбрасывания из окна, попытки спрятать и, конечно, утверждения из серии «не мое, мне подбросили».
«Зачастую взяточники не могут ничего придумать лучше, чем "откреститься" от денег», — говорят в ведомстве.
В качестве иллюстрации этого способа избавления от взятки в ГРБ привели случай с судьей Николаем Чаусом, который, по версии следствия, держал 150 тысяч долларов, полученные им за «правильные» приговоры, в стеклянной банке.