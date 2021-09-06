Украинский журналист Игорь Соловей возглавил так называемый Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры Украины. Об этом 6 сентября пишет kp.ua

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности начал свою работу весной этого года для «продвижения украинских государственных проактивных нарративов». Отдельной задачей новой структуры стало «противодействие дезинформации» в условиях информационной войны, которую против Украины якобы ведет РФ. Чиж и компания: агент посольства США будет бороться с дезинформацией на Украине © скриншот видео Офіс простих рішень та результатів

Возглавляла центр журналистка, бывшая советница главы украинского Генштаба Любовь Цибульская. Теперь же, спустя полгода, в этой должности ее сменит Игорь Соловей, а сама теперь уже экс-руководитель этой структуры станет его советницей. Также заместителем Соловья назначен Николай Балабан.

«Надеюсь, что мой опыт — журналиста, аналитика международных отношений и специалиста по российской дезинформации, и опыт Николая — история и исследователя гибридных угроз, только усилят Центр», — сказал Соловей.

Он пообещал в новой должности установить контакты с коммуникационными отделами органов власти для совместного противодействия дезинформации.

Соловей с 2006 по 2013 гг. был шеф-корреспондентом бюро Укринформа в Москве. После этого работал в Интерфакс-Украина, а также в интернет-изданиях lb.ua и «Обозреватель».

На сегодняшний день на Украине кроме Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности функционирует также так называемый Центр по противодействию дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны страны. Его руководителем является Полина Лысенко, которую СМИ связывают с США. Недавно она ушла в декретный отпуск, из-за чего эта структура также получит нового руководителя. Как отмечали эксперты, за полгода работы Центра по борьбе с дезинформации, о его деятельности было практически ничего не слышно.