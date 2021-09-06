Сообщается, что ЧП произошло в районе 11 утра, когда в полицию поступил соответствующий сигнал.
Как установили прибывшие на место правоохранители, в это время в школу зашла девушка 2002 года рождения, вооруженная арбалетом. Она начала стрелять по учителям, ранив двоих из них. Нападавшую оперативно задержали.
Отмечается, что волосы девушки были выкрашены в зеленый цвет, а на руках ее были порезы.
Известно, что она обучалась в этом учебном заведении до 4 класса.
Мотивы нападавшей пока неизвестны. Ее допрашивают в полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.
Волна нападений на школы пришла в страны бывшего СССР из США. Несколько таких случаев ранее произошло в РФ, в частности в Крыму и Казани. Тогда жертвами атак стали как ученики, так и учителя. Теперь, судя по всему, это явление пришло и на Украину. Учитывая, сколько огнестрельного оружия после начала войны в Донбассе находится в нелегальном обороте в стране, последствия таких преступлений могут быть более тяжелыми, чем в полтавском инциденте.