Девятнадцатилетняя девушка утром в понедельник, 6 сентября зашла в здание школы №11 города Полтавы и открыла стрельбу из арбалета по учителям. В результате инцидента ранения получили два педагога. Детали происшествия приводит местная Нацполиция на своем сайте

Сообщается, что ЧП произошло в районе 11 утра, когда в полицию поступил соответствующий сигнал.

В центре Киева арсенал оружия спрятали в дренажной системе © СБУ

Отмечается, что волосы девушки были выкрашены в зеленый цвет, а на руках ее были порезы.

Известно, что она обучалась в этом учебном заведении до 4 класса.

Мотивы нападавшей пока неизвестны. Ее допрашивают в полиции. Заведено уголовное дело о покушении на убийство.

Волна нападений на школы пришла в страны бывшего СССР из США. Несколько таких случаев ранее произошло в РФ, в частности в Крыму и Казани. Тогда жертвами атак стали как ученики, так и учителя. Теперь, судя по всему, это явление пришло и на Украину. Учитывая, сколько огнестрельного оружия после начала войны в Донбассе находится в нелегальном обороте в стране, последствия таких преступлений могут быть более тяжелыми, чем в полтавском инциденте.