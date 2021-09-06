Украинский климатолог предостерегла население о смене погоды и призвала людей поменять образ жизни. Об этом сообщили 5 сентября в сюжете ТСН

Планета в опасности: в Киеве прошел Марш за климат. Фоторепортаж © Украина.ру Светлана Краковская полагает, что если глобальная температура повысится на 3 градуса, то на юге Украины дней с температурой выше 35 градусов будет 26.

«В некоторых регионах вероятно климат будет похожим на какие-то регионы Австралии. Большая вероятность на юго-востоке у нас будет засушливость и у нас будет очень жаркое лето, а практически уже не будет зимы и это в ближайшие 10-летие наблюдать по всей территории. Но это вовсе не значит, что у нас не будет периодов с экстремальными морозами», — утверждает эксперт.

По ее словам, любой дождь превратится в потоп, жара будет достигать 40 градусов, ветер будет ломать деревья, а от холода будут замерзать градусники. Все происходит из-за нагрева атмосферы. Влага из морей и рек испаряется быстрее, а циклоны становятся внезапнее, считает она.

«Адаптация — наш единственный шанс на спасение», — заключила климатолог.

Ранее Межправительственная группа экспертов по изменению климата заявила, что Земля нагревается быстрее, чем предполагалось ранее.