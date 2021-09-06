В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию о том, что неизвестный позвонил с предупреждением о возможном покушении на президента страны Владимира Зеленского, передало 5 сентября издание «Страна»

В Сумах совершено покушение на президента футбольного клуба © Public domain сообщил спикер ведомства Артем Дехтерянко. Он добавил, что в настоящий момент начата проверка и принимаются необходимые меры. Анонимный звонок поступил на телефон доверия СБУ в минувшие выходные. Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Он сказал, что слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и атаковать здание Верховной Рады.