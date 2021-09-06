«На горячую линию СБУ поступило сообщение с угрозами первым лицам государства. Сотрудники Службы отработали данный звонок. Злоумышленником оказался человек без определенного места жительства, с признаками психических расстройств», — сообщил спикер ведомства Артем Дехтерянко.
Он добавил, что в настоящий момент начата проверка и принимаются необходимые меры.
Анонимный звонок поступил на телефон доверия СБУ в минувшие выходные. Звонивший представился Георгиевым Владимиром Александровичем. Он сказал, что слышал о намерениях совершить покушение на Зеленского и атаковать здание Верховной Рады.