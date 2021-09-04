Во Львове совершил экстренную посадку самолет с Кипра. Об этом сообщило 4 сентября местное издание «Варта-1»

Пассажирка рассказала об ужасах аварийной посадки украинского самолета в Турции © Кристина Бердий/Facebook

«Во время посадки никто не пострадал. Самолет отбуксировали в "старый аэропорт"», — отмечается в сообщении.

Затем в Facebook сотрудники аэропорта уточнили детали инцидента. Речь о самолете авиакомпании Wizz Air Airbus A320.

На борту находились 131 пассажир. Рейс выполнялся по маршруту Ларнака-Львов, у самолета были проблемы с управлением передней стойкой шасси.