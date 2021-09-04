Экипаж самолета запросил аварийную посадку в аэропорту Львова около 12:30. Его приготовились все специальные службы, в том числе скорая помощь и пожарные.
«Во время посадки никто не пострадал. Самолет отбуксировали в "старый аэропорт"», — отмечается в сообщении.
Затем в Facebook сотрудники аэропорта уточнили детали инцидента. Речь о самолете авиакомпании Wizz Air Airbus A320.
На борту находились 131 пассажир. Рейс выполнялся по маршруту Ларнака-Львов, у самолета были проблемы с управлением передней стойкой шасси.