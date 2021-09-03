«Факт остается фактом: есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты», — сказала Фельдгузен.
Она добавила, что вступить в НАТО Украине также не позволяет возвращение Крыма к России.
При этом посол отметила, что страна имеет все инструменты, чтобы двигаться в направлении НАТО. Фельдгузен очень хотелось бы, чтобы Киев получил план действий по членству на Вильнюсском саммите в 2023 году.
Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Джо Байденом, американский президент поддерживает стремление Киева попасть в альянс.