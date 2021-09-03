Вступлению Украины в НАТО препятствует военный конфликт на востоке страны, а также ситуация с Крымом, считает посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен. Об этом она рассказала в интервью ТСН, опубликованном 3 сентября

«Факт остается фактом: есть военный конфликт на Украине. Это всегда сложно для НАТО — принимать новые страны, где есть такие конфликты», — сказала Фельдгузен.

Она добавила, что вступить в НАТО Украине также не позволяет возвращение Крыма к России.

Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины

Как ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером США Джо Байденом, американский президент поддерживает стремление Киева попасть в альянс.