Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень раскритиковал выбор групп для концерта на день города в Николаеве. Он высказался 1 сентября в комментарии к посту в Facebook начальника городского управления культуры Юрия Любарова

Языковой омбудсмен предложил Комаровскому покинуть Украину © Facebook, Тарас Кремінь Серёгу. Однако после критики в соцсети Любаров опубликовал новую афишу, в ней указано, что в Николаеве выступят украинские группы Pianoboy и «Агонь». Ранее Серега выражал свою поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в то время как официальный Киев не признал итоги последних выборов главы этой республики.

«Своих надо поддерживать и приглашать, а не разочаровывать очередным отсутствием вкуса», — написал Кремень в комментариях к записи.

Кроме того, в комментариях опубликовали напоминание от Кремня о том, что концерт в День города должен проходить на украинском языке.

«Жаль, что только на День города такие правила. Что-то правительственные концерты к юбилеям не в поле зрения этого закона», — заметил Любаров.

«Это не государственное мероприятие, а потому не должны», «Чистейший совок, от которого мы так бежали и добежали. Мне Шуров ооочень нравится, и я рада, что он будет на День города, но у него много песен на русском, и что, ему нельзя их исполнять?» — добавили пользователи в комментариях.

Pianoboy — созданный в 2009 году сольный проект украинского музыканта Дмитрия Шурова, бывшего клавишника «Океана Эльзы», «Esthetic Education», Земфиры.

Группу «Агонь» собрали в 2016 году бывшие участники группы Quest Pistols Антон Савлепов, Никита Горюк и Константин Боровский.