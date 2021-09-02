Продюсер украинской певицы Джамалы и владелец лейбла Enjoy! Records Игорь Тарнопольский заявил, что певица расторгла с ним контракт без объяснения причины и отказывается общаться, передает 2 сентября slukh.media

«Крымская платформа»: на разогреве у Зеленского выступит Джамала © Джамала/Инстаграм

«О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия. Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере — это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались», — рассказал Тарнопольский.

Продюсер пожаловался на травлю в СМИ из-за удаления клипов Джамалы с YouTube. Он заверил, что это временная вынужденная мера, поскольку в настоящее время лейбл Enjoy! Records ожидает подтверждения на передачу авторских прав от всех создателей песен и клипов Джамалы. В ближайшее время доступ к клипам восстановят.

«Артист всегда может выкупить свои права и дальше заниматься самостоятельно своей карьерой и каталогом, и об этом Джамала проинформирована. Переговоры прерваны стороной Джамалы, она отказывается от прямого контакта со мной даже в присутствии посредника, были и такие предложения», — заявил продюсер.

Тарнопольский пообещал, что не будет запрещать Джамале исполнять ее песни, поскольку это лишит работы многих людей.

Видеоклипы Джамалы исчезли с ее YouTube-канала на прошлой неделе. Последний ролик, который можно просмотреть, датирован 2018 годом — видео с концерта во Дворце спорта. Портал «Muzvar» написал, что это «бесчинство дело рук бывшего продюсера». Сама Джамала в сториз Instagram подтвердила разрыв с продюсером и заявила, что у нее нет доступа к YouTube-каналу, но команда работает над его восстановлением.

Крымско-татарская исполнительница Джамала (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) представляла Украину на «Евровидении-2016» с песней «1944», посвященной депортации крымских татар. Изначально украинская сторона отрицала политический подтекст трека, но позже тогдашний президент Украины Петр Порошенко признался, что первоначальное название композиции было «Крым наш».