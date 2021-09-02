США полностью поддерживают нормандский формат и урегулирование конфликта на востоке Украины на принципах международного права. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам переговоров лидеров двух стран Джо Байдена и Владимира Зеленского 1 сентября

Согласно тексту документа, распространенного пресс-службой Белого дома, Соединенные Штаты «подтверждают полную поддержку международных усилий, включая нормандский формат, нацеленных на дипломатическое урегулирование путем переговоров <…> конфликта на востоке Украины на основе международного права, в том числе Устава ООН».

«Пусть уж лучше так». Меркель заявила, что хочет провести саммит Нормандского формата © REUTERS, Kay Nietfeld/Pool

Кроме того, Штаты подтверждают то, что и далее не намерены признавать воссоединение Крыма с Россией.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку, и приезжать в Минск больше не намерена. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.