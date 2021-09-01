Глава МИД подчеркнул, что Минские соглашения были добровольно согласованы и подписаны Киевом.
«Украинское государство и при [Петре] Порошенко, и при [Владимире] Зеленском делает все, чтобы запретить самому себе выполнять Минские договоренности, мы на это обращаем внимание тех, кто вместе с нами их составлял, прежде всего Германии, Франции и других западных стран, которые всячески выгораживают режим в Киеве», — сказал Лавров.
По его словам, вместо выполнения Минских соглашений политики Украины занимаются «словесной эквилибристикой» — то появляется инициатива назвать государство Украина-Русь, то Крещение объявляют национальным праздником Украины.
Он отметил, что Киев хочет перечеркнуть то, что составляет саму суть Минских договоренностей — запретить в ЛДНР русский язык, запретить предоставлять республикам особые полномочия и согласовывать с ними проведение местных выборов.
Ранее представитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину.