Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Киев вместо выполнения Минских соглашений занят «словесной эквилибристикой». Об этом он сказал во время выступления в МГИМО 1 сентября, передает kp.ru

«Украина должна стать Русью»: в команде Зеленского выступили с неожиданным заявлением © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Украинское государство и при [Петре] Порошенко, и при [Владимире] Зеленском делает все, чтобы запретить самому себе выполнять Минские договоренности, мы на это обращаем внимание тех, кто вместе с нами их составлял, прежде всего Германии, Франции и других западных стран, которые всячески выгораживают режим в Киеве», — сказал Лавров.

По его словам, вместо выполнения Минских соглашений политики Украины занимаются «словесной эквилибристикой» — то появляется инициатива назвать государство Украина-Русь, то Крещение объявляют национальным праздником Украины.

Он отметил, что Киев хочет перечеркнуть то, что составляет саму суть Минских договоренностей — запретить в ЛДНР русский язык, запретить предоставлять республикам особые полномочия и согласовывать с ними проведение местных выборов.

Ранее представитель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину.