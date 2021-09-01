«Даже несмотря на то, что он [«Северный поток-2»] может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», — заявил он.
Работа над «Северным потоком-2» близка к завершению, вскоре газопровод будет достроен. О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.