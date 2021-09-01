Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что проект «Северный поток-2» все еще можно остановить, передало 31 августа агентство Reuters

«Северный поток - 2»: промежуточный финиш

Работа над «Северным потоком-2» близка к завершению, вскоре газопровод будет достроен. О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.