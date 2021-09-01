Настоящую победу на Украине Майдан одержал не в 2014 году, когда произошел государственный переворот, а в 2019 когда, когда президентом по итогам выборов стал Владимир Зеленский, за которого голосовали жители Юго-Востока. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в эфире ютуб-канала Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Если раньше все-таки трудно было представить, что Юго-Восток проголосует за такого кандидата, то в 2019 году он проголосовал. Это тотальная победа Майдана спустя время после его фактической победы», — указал Неменский.

Поэтому, когда мы возмущаемся тем, что неонацисты пытаются устроить в Одессе провокации на годовщину поджога в Доме Профсоюзов, когда погибли люди, то нужно понимать, что Одесса тоже голосовала за Зеленского, а это значит, что майданные силы имеют основания на символическом уровне зафиксировать свою победу, заключил собеседник издания.