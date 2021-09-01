Победа Зеленского означает, что майданная власть вынудила жителей Юго-Востока проголосовать за человека, который отстаивает евромайданные силы и считает нужным вести Украину именно этим путем, пояснил эксперт.
«Если раньше все-таки трудно было представить, что Юго-Восток проголосует за такого кандидата, то в 2019 году он проголосовал. Это тотальная победа Майдана спустя время после его фактической победы», — указал Неменский.
Поэтому, когда мы возмущаемся тем, что неонацисты пытаются устроить в Одессе провокации на годовщину поджога в Доме Профсоюзов, когда погибли люди, то нужно понимать, что Одесса тоже голосовала за Зеленского, а это значит, что майданные силы имеют основания на символическом уровне зафиксировать свою победу, заключил собеседник издания.