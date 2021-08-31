Известный киевский политолог Михаил Погребинский ранее выражал мнение, что США окажут Разумкову поддержку, потому что им нужен кто-то более адекватный, чем Зеленский.
Эксперт подчеркнул, что американцы вряд ли мыслят такими категориями.
«Зеленский — абсолютно послушная, прогнозируемая и рукопожатная фигура в Вашингтоне. Заменить его? Чтобы что? Я не вижу потребностей у американцев, чтобы нечто подобное предпринимать. Они уже один раз это предприняли в 2014 году. Это привело к такому бардаку, что они сами ужаснулись тому, что совершили», — подчеркнул Бондаренко.
Что касается претензий Зеленского относительно того, что США не смогли сорвать строительство газопровода «Северный поток-2», то в Вашингтоне не воспринимают их всерьез и игнорируют их, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.