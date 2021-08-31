Украине требуется больше гарантий военной и финансовой поддержки США в противостоянии с Россией после событий в Афганистане. Об этом 30 августа заявил советник руководителя офиса президента Украины Тимофей Милованов, передает Financial Times

«Зе» и «гуд-Байден». С чем вернется президент Украины из США? © cont.ws Джо Байдена США подали Украине несколько негативных сигналов, и уход американских войск из Афганистана подкрепили опасения украинских властей в вопросе будущей американской стратегии в отношении республики.

Он также считает резонным требовать увеличения объемов военной помощи Украине до уровня Афганистана, так как страна привержена либерально-демократическим ценностям.

«Американской администрации нужно осознать, что Киеву необходимы миллиарды долларов для выживания в долгосрочной перспективе в условиях российской угрозы», — сказал Милованов.

Он добавил, что Киев якобы сделал больше для безопасности в Европе, чем многие другие страны.