Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) Украины не возобновит работу в 2021 году. Об этом 27 августа заявили народный депутат Сергей Демченко («Слуга народа») и член Высшего совета правосудия (ВСП) Олег Прудивус

Шойгу пообещал явиться в украинский суд © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

По словам заместителя председателя ВСП Алексея Маловацкого, Украине сегодня необходимо 7 295 судей, но их фактическое число — 5 395, из которых 394 судьи не имеют полномочий.

Судебная реформа, начатая при пятом президенте Украины Петре Порошенко, оказалась неэффективной. Следующий глава государства Владимир Зеленский и вовсе решил передать контроль за судебной системой иностранцам, отдав им на откуп ВККС и ВСП. Но и эта реформа не работает.

«Ситуацию с ВККС спрогнозировать сложно. Сейчас идет только процесс формирования Конкурсной комиссии. Кто может точно сказать, когда заработает ВККС, неизвестно», — сообщил Прудивус.

С принятием изменений в закон «О судоустройстве и статусе судей» осенью 2019 года работа ВККС была прекращена, и новых судей с того момента не назначают. Не назначены и иностранные эксперты, которые будут обладать правом определяющего голоса при принятии решений в ВСП.

Попытки реформировать судебную систему не улучшили имидж украинского правосудия в глазах общественности и не предотвратили громких коррупционных скандалов. Так, по данным опроса Центра Разумкова, в ноябре 2020 года судебной власти не доверяли 75% опрошенных.

Если ВККС так и не заработает, то общий дефицит судей составит более 60%, а функционирование судебной ветви власти как таковой вообще прекратится, сообщил Маловацкий.