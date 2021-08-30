Он связал Россию с войной в Донбассе и рассказал, как гулял по историческому центру Киева у Андреевской церкви и увидел мемориал с фотографиями погибших украинских воинов.
«Там… есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверно, ни футболистов из России, ни какого-то примирение априори быть не может», — сказал он.
Однако Петраков не исключает, что в будущем таких футболистов можно будет вызвать.
«Сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени. Но на данном этапе — нет, говорю прямо и откровенно», — подытожил он.
Киев часто обвиняет Россию в своем внутриукраиснком конфликте. Кремль отвергает претензии.