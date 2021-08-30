Новый исполняющий обязанности тренера сборной Украины по футболу Александр Петраков заверил, что в его команду не будут вызывать футболистов, играющих в чемпионате России. Соответствующее видео опубликовала Украинская ассоциация футбола в YouTube

Украинский тренер сотворил сенсацию в Лиге чемпионов © sport.ua

«Там… есть фотографии погибших. Увидел, сколько погибло наших военных. Там и девушки, и ребята молодые. Там столько фамилий, столько фотографий. Я понял, что сейчас, наверно, ни футболистов из России, ни какого-то примирение априори быть не может», — сказал он.

Однако Петраков не исключает, что в будущем таких футболистов можно будет вызвать.

«Сейчас нет, никак. Может, по прошествии времени. Но на данном этапе — нет, говорю прямо и откровенно», — подытожил он.

Киев часто обвиняет Россию в своем внутриукраиснком конфликте. Кремль отвергает претензии.