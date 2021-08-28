Украинский артист Андрей Данилко согласился вновь стать пятым звездным детективом на украинском телешоу «Маска». Об этом 28 августа сообщили в Instagram проекта

Яйца, чучело Сердючки и психотерапевт: Данилко признался в проблемах со снотворным © Люкс ФМ

«Я был поражен, увидев эти эскизы. Понимаете, сейчас на телевидении вообще нет интересного детского контента. А наше шоу пришлось детишкам по душе, им так понравилось рассматривать и угадывать эти веселые маски. Дети с таким трепетом рисовали эти эскизы, что я решил — садись, Андрюша, в «МАСКУ» и отгадывай», — признался Данилко.

«Ура! Хоть один адекватный человек!», «Все были в шоке от вашего списка без Андрея», «Теперь можно смотреть», «Какой же он добрый», — обрадовались поклонники шоу.

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Таким образом, во втором сезоне угадывать, кто скрывается под масками, будет то же жюри, что и в первом сезоне: Настя Каменских, Олег Винник, Dzidzio, Оля Полякова и Андрей Данилко.

Украинское шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. По задумке проекта детективы должны отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.