Украинская версия шоу «Маска» подошла к концу, и 18 апреля на официальной странице проекта в Instagram появилась подборка всех образов певицы Оли Поляковой, в которых она появлялась на шоу

На «Маске» Полякова появлялась в очень ярких и запоминающихся нарядах, в том числе в ультракоротком платье с асимметричным верхом, в космическом комбинезоне и откровенном боди, но больше всего вопросов у зрителей шоу вызвал наряд дамы после душа.

Для этого образа певица оделась в халат, а прическу сделала с имитацией мокрых волос, выбивающихся из-под закрученного на голове полотенца.

«Халат с полотенцем — это жесть», «Простите, но образ Данилко получше, чем Полякова в халате», «Зачем под Леди Гагу косить???», «Соберите образы Данилко», — написали пользователи.

К слову, последнее высказывание оказалось не чем иным, как иронией над артистом Андреем Данилко, который на каждый эфир «Маски» приходил в одном и том же наряде: черном свитшоте и таких же брюках и кепке.

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Украинское шоу «Маска» — адаптация американского формата The Masked Singer. По задумке проекта, детективы должны были отгадывать медийных персон, выходящих на сцену в костюмах разных персонажей.

Эту задачу на Украине выполнили певицы Оля Полякова и Настя Каменских, артисты Dzidzio и Андрей Данилко, исполнитель Олег Винник.