Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как вице-премьер Михаил Федоров придумал привлечь внимание специалистов ІТ-сферы крупных белорусских компаний, чтобы они захотели перебраться работать на Украину. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Право на власть» 26 августа

Вассерман объяснил, почему украинцы все равно проголосуют за Зеленского © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Президент напомнил о законе «Дия Сити» для ІТ-сферы, который должен создать благоприятные условия для ведения ІТ-бизнеса на Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Также Зеленский напомнил, что для всех ІТ-шников установлен налог 5%. По его словам, «такого нет нигде».