«Что касается Беларуси. Михаил Федоров пришел ко мне и говорит: "Мы получаем сигналы. Там есть серьезные компании. Нужно их не то чтобы забрать из Беларуси, а хотя бы временно предоставить условия". Мы предоставили возможности, все условия, чтобы люди приехали. Без проблем: где жить, условия, где получать деньги, документы — быстро, без всякой лишней бюрократии. Я понимаю, что в этом будущее, — и мы помогаем», — сказал глава государства.
Президент напомнил о законе «Дия Сити» для ІТ-сферы, который должен создать благоприятные условия для ведения ІТ-бизнеса на Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.
Также Зеленский напомнил, что для всех ІТ-шников установлен налог 5%. По его словам, «такого нет нигде».