В Харькове не следует запрещать изучение языков, особенно, русского, так как большинство жителей города - русскоговорящие, заявил лидер общественной организации «Наш Дом - Харьков» Михаил Добкин на встрече со своими сторонниками 25 августа

Ранее он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Харькова.

«Я хочу вернуть в наши школы обязательное изучение русского языка, не как иностранного, а как родного. Мы ж на нем дома разговариваем, какой он иностранный?», — сказал политик.

«Это просто капец»: в Харькове бариста отказался говорить на украинском языке © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При нынешней же школьной программе дети и на украинском писать не умеют, и на русском перестают писать, подчеркнул Добкин.

При этом он отметил, что и украинский язык нужно учить, «никто от него отказываться не будет».

В то же время Добкин заявил, что не намерен бороться за возвращение названий тех улиц, которые были переименованы под давлением украинских националистов.

По его словам, это слишком затратно, «да и поважнее проблемы у города накопились»: «для нас главное — сохранить то, что в нашем городе ещё осталось, и не дать им уничтожить то, что они ещё не разрушили».