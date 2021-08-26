Ранее он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Харькова.
«Я хочу вернуть в наши школы обязательное изучение русского языка, не как иностранного, а как родного. Мы ж на нем дома разговариваем, какой он иностранный?», — сказал политик.
Он добавил, что в школе обязательно нужно проходить не только украинских, но и русских классиков — Тургенева, Пушкина, Толстого.
При нынешней же школьной программе дети и на украинском писать не умеют, и на русском перестают писать, подчеркнул Добкин.
При этом он отметил, что и украинский язык нужно учить, «никто от него отказываться не будет».
В то же время Добкин заявил, что не намерен бороться за возвращение названий тех улиц, которые были переименованы под давлением украинских националистов.
По его словам, это слишком затратно, «да и поважнее проблемы у города накопились»: «для нас главное — сохранить то, что в нашем городе ещё осталось, и не дать им уничтожить то, что они ещё не разрушили».