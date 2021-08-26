Пушков рассказал, как президент Эстонии «подложила свинью» Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 25 августа в своем Telegram заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине «подложила свинью» киевским властям

Инвестировать средства в украинский бизнес опасно - президент Эстонии © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Керсти Кальюлайд неожиданно подложила свинью киевским властям. Она не только заявила, что Украина совершенно не готова (и ещё много десятилетий не будет готова) к приёму в НАТО, но и посоветовала эстонцам не инвестировать в украинскую экономику. Если, конечно, они не хотят потерять свои деньги из-за коррумпированности украинских судов», — написал Пушков.

Он добавил, что Кальюлайд «не оставила камня на камне» от лозунга «Украина це Европа».

«На правах союзника, так сказать. Как в поговорке "Платон мне друг, но истина дороже"», — сыронизировал политик.

Накануне президент Эстонии заявила, что вести бизнес с предприятиями Украины опасно из-за незащищенной законом предпринимательской среды и предвзятости судебной системы. По словам политика, для привлечения иностранных инвестиций украинским властям еще предстоит работать над развитием безопасной экономической среды, несмотря на уже запущенные реформы. В связи с этим она призвала эстонцев быть аккуратнее с вложениями в украинский бизнес. Эстонский лидер также заявила, что для вступления Украины в Европейский союз потребуется 20 лет. Кроме того, она отметила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех территорий в Крыму и Донбассе.