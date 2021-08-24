Украинская певица Наталья Могилевская призналась, что мечтает изменить начало гимна Украины так, чтобы в нем пелось о счастье страны. Об этом она сказала на съемках шоу «С днем рождения, Украина», передает 24 августа телеканал «Украина»

По словам певицы, она делает все для того, чтобы дети Украины были творческими и получали образование под ее руководством.

«У меня есть такая мечта — я хочу, чтобы Украина стала настолько счастливой, что мы вынуждены были изменить первые строчки гимна и пели: "Буде вічно жити, буде вічно сяяти та розквітати наша прекрасна і неймовірна Україна («Будет вечно жить, будет вечно сиять и расцветать наша прекрасная и невероятная Украина»)», — сказала Могилевская.

Могилевской предложили поменяться одеждой с Киркоровым и Басковым © Наталия Могилевская/Инстаграм

Также Могилевская заявила, что временем расцвета украинского шоу-бизнеса были конец 1990-х — начало 2000-х годов. Тогда, по ее словам, начала зарождаться «украинская новая волна».

Наталья Могилевская - украинская певица, композитор, телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004). Участвовала как продюсер и член жюри в украинской «Фабрике звезд» и в шоу «Голос.Дети». Открыла детскую вокальную школу Talant School в Киеве с филиалами в Одессе и Черновцах.