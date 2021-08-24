По словам певицы, она делает все для того, чтобы дети Украины были творческими и получали образование под ее руководством.
«У меня есть такая мечта — я хочу, чтобы Украина стала настолько счастливой, что мы вынуждены были изменить первые строчки гимна и пели: "Буде вічно жити, буде вічно сяяти та розквітати наша прекрасна і неймовірна Україна («Будет вечно жить, будет вечно сиять и расцветать наша прекрасная и невероятная Украина»)», — сказала Могилевская.
Сейчас первые строки гимна Украины — «Ще не вмерла України i слава, і воля! Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля!» («Еще не умерла Украина, ни слава, ни воля, еще нам, братья украинцы, улыбнется судьба»).
Также Могилевская заявила, что временем расцвета украинского шоу-бизнеса были конец 1990-х — начало 2000-х годов. Тогда, по ее словам, начала зарождаться «украинская новая волна».
Наталья Могилевская - украинская певица, композитор, телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004). Участвовала как продюсер и член жюри в украинской «Фабрике звезд» и в шоу «Голос.Дети». Открыла детскую вокальную школу Talant School в Киеве с филиалами в Одессе и Черновцах.