Перенос даты встречи президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским с 30 августа на 31 августа очень удачен для Украины с астрологической точки зрения. Об этом рассказал украинский астролог Влад Росс в комментарии «Главреду»

По мнению астролога, встреча Зеленского и Байдена станет одним из шагов к завершению конфликта в Донбассе.

«Ущербная Луна»: украинский астролог настаивает на переносе встречи Зеленского и Байдена © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Новая дата намного лучше предыдущей: она открывает возможности для Зеленского очаровать Байдена. В этот день будет гораздо больше шансов на примирение Зеленского и Байдена и на возникновение взаимной симпатии. В средней карте президентов Украины и США — Венера, что указывает на то, что такие люди будут нравиться друг другу», — заявил Росс.

Изначально встреча двух президентов должна была состояться 30 августа, однако ее перенесли на 31-е.

Глава МИД Украины пояснил, что встречу перенесли на день из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и общение в формате лицом к лицу.

Ранее астролог Влад Росс предложил перенести встречу Зеленского и Байдена на вторую половину сентября. Он заявил, что для Зеленского не так важна встреча с Байденом, как встречи с конгрессменами США, которые до 20 сентября на каникулах.