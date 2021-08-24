По мнению астролога, встреча Зеленского и Байдена станет одним из шагов к завершению конфликта в Донбассе.
Он указал, что положение планет 31 августа должно способствовать взаимпониманию между лидерами США и Украины.
«Новая дата намного лучше предыдущей: она открывает возможности для Зеленского очаровать Байдена. В этот день будет гораздо больше шансов на примирение Зеленского и Байдена и на возникновение взаимной симпатии. В средней карте президентов Украины и США — Венера, что указывает на то, что такие люди будут нравиться друг другу», — заявил Росс.
Изначально встреча двух президентов должна была состояться 30 августа, однако ее перенесли на 31-е.
Глава МИД Украины пояснил, что встречу перенесли на день из-за того, что формат встречи президентов был расширен и теперь будет предусматривать не только встречу делегаций, но и общение в формате лицом к лицу.
Ранее астролог Влад Росс предложил перенести встречу Зеленского и Байдена на вторую половину сентября. Он заявил, что для Зеленского не так важна встреча с Байденом, как встречи с конгрессменами США, которые до 20 сентября на каникулах.