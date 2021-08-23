Если вдруг понадобится российское присутствие в Средней Азии, чтобы оказать сопротивление талибам, «Союз добровольцев Донбасса» не откажется. Об этом рассказал глава СДД Александр Бородай в интервью изданию Украина.ру

Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами © Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что организация готова участвовать и выполнять любые геополитические задачи в интересах России.

«Подчеркиваю — не против талибов и всей азиатской истории, а в интересах России мы готовы повоевать с любыми азиатами. Тем, кто будет против России, мы будем наступать сапогом на горло, но, конечно, при необходимости», — пояснил Бородай.

Что касается судьбы Средней Азии в результате дестабилизации Афганистана, то в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, и социально, и экономически, и этнически разные ситуации, потому что в одних странах есть ярко выраженный этнический конфликт, а в других таких ярких межэтнических конфликтов нет, заключил собеседник издания.

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