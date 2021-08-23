Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами
Александр Бородай: В интересах России "Союз добровольцев Донбасса" готов воевать и с азиатами
© Владимир Трефилов
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Эксперт подчеркнул, что организация готова участвовать и выполнять любые геополитические задачи в интересах России.

«Подчеркиваю — не против талибов и всей азиатской истории, а в интересах России мы готовы повоевать с любыми азиатами. Тем, кто будет против России, мы будем наступать сапогом на горло, но, конечно, при необходимости», — пояснил Бородай.

Что касается судьбы Средней Азии в результате дестабилизации Афганистана, то в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, и социально, и экономически, и этнически разные ситуации, потому что в одних странах есть ярко выраженный этнический конфликт, а в других таких ярких межэтнических конфликтов нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 