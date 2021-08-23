Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»* на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Эксперт подчеркнул, что организация готова участвовать и выполнять любые геополитические задачи в интересах России.
«Подчеркиваю — не против талибов и всей азиатской истории, а в интересах России мы готовы повоевать с любыми азиатами. Тем, кто будет против России, мы будем наступать сапогом на горло, но, конечно, при необходимости», — пояснил Бородай.
Что касается судьбы Средней Азии в результате дестабилизации Афганистана, то в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, и социально, и экономически, и этнически разные ситуации, потому что в одних странах есть ярко выраженный этнический конфликт, а в других таких ярких межэтнических конфликтов нет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.