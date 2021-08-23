«Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на фото с "Крымской платформы" встал справа от президента Владимира Зеленского. Также рядом стоит спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, и только потом — премьер-министр Денис Шмыгаль. Возможно, этим Ермак намекает, что может стать вице-президентом или усилил свое влияние в ОП», — пишет «Апостроф».
Несмотря на свой неформальный статус, руководители аппарата президента Украины имеют огромное влияние на власть.
В украинском обществе создался образ Ермака — «няньки» украинского президента. Ермак принимает участие во всех президентских мероприятиях и совещаниях, находясь рядом с Зеленским.
Как отметил Олег Рыбачук, бывший глава Секретариата президента при Викторе Ющенко, Ермаку «закон не писан».
«Нет закона, который бы регулировал его деятельность. Есть положение, которое пишут под себя сами «ермаки»», — сказал Рыбачук.
Уже после выборов, получив своё назначение, Андрей Ермак предложил себя в качестве «международного переговорщика», им же и курировалось проведение саммита Крымской платформы.
Ранее народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал «плёнки Ермака», где человек, похожий на брата главы офиса президента, предлагает помощь в трудоустройстве лиц на высокие посты в госорганах.