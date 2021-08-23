На первом саммите «Крымской платформы» произошёл протокольный скандал: руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак занял место справа от главы государства Владимира Зеленского, из-за чего премьер-министр Денис Шмыгаль оказался «не в кадре», сообщило интернет-издание «Апостроф» 23 августа

«Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на фото с "Крымской платформы" встал справа от президента Владимира Зеленского. Также рядом стоит спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, и только потом — премьер-министр Денис Шмыгаль. Возможно, этим Ермак намекает, что может стать вице-президентом или усилил свое влияние в ОП», — пишет «Апостроф».

Хитрый план Зеленского. Почему Ермак не спорит по существу кластеров Минских соглашений © Facebook, Андрій Єрмак

В украинском обществе создался образ Ермака — «няньки» украинского президента. Ермак принимает участие во всех президентских мероприятиях и совещаниях, находясь рядом с Зеленским.

Как отметил Олег Рыбачук, бывший глава Секретариата президента при Викторе Ющенко, Ермаку «закон не писан».

«Нет закона, который бы регулировал его деятельность. Есть положение, которое пишут под себя сами «ермаки»», — сказал Рыбачук.

Уже после выборов, получив своё назначение, Андрей Ермак предложил себя в качестве «международного переговорщика», им же и курировалось проведение саммита Крымской платформы.

Ранее народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал «плёнки Ермака», где человек, похожий на брата главы офиса президента, предлагает помощь в трудоустройстве лиц на высокие посты в госорганах.