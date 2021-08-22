Причина злоключений судьи Николая Чауса заключается в том, что днепропетровские очень обиделись из-за того, что он в 2015 году по беспределу отправил в СИЗО известного днепропетровского политика и бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Коррупционный детектив с погоней. Для кого на Украине опасен судья Чаус © vru.gov.ua Николая Чауса похитили в центре Кишинева в апреле 2021 года. Молдавские правоохранители идентифицировали похитителей бывшего судьи и считают, что к его исчезновению причастны украинские спецслужбы. На Украине Чауса подозревают в коррупции, в 2016 году он был объявлен в международный розыск. Он пытался получить политическое убежище в Молдавии, решение по этому вопросу ожидалось в конце апреля 2021 года. Украинские власти добивались экстрадиции Чауса. В конце июля экс-судья объявился в сельсовете Винницкой области. Он обратился в полицию, однако уже через несколько часов правоохранители его задержали. Почти сразу у полиции Чауса «отбили» сотрудники СБУ.

До заказчика днепропетровские добраться не могут, зубы коротки, а до Чауса могут, и потому Чаус будет бегать и страдать долго, категоричен эксперт.

«Очень символично, что как раз в эти дни нашли в Винницкой области судью Чауса в одних шортах… А где-то в Москве обретается бывший судья Киреев, который когда-то осудил Юлию Тимошенко, а общество сочло этот приговор политически мотивированным и несправедливым. Тут мы не касаемся того, что по сумме, так сказать, заслуг при военном коммунизме её вообще бы к стенке поставили… Но мы говорим о конкретных обстоятельствах. Так вот, судья на это всё смотрит и думает: а оно мне надо, быть инструментом или, даже хуже того, гвоздём, который забивают? Чтобы потом бегать, как судья Чаус, до конца жизни», — подчеркнул Слободчук.

Другими словами, в дальнейшем украинские судьи будут сто раз думать, прежде чем соглашаться быть инструментом в политике, заключил собеседник издания.

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