Ранее украинские правоохранители недавно задержали главу Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко. Ему предъявляют растрату государственных средств, более 57 миллионов долларов. Чуть раньше прошли обыски у главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого причисляют к людям Арсена Авакова.
Эксперт уточнил, что государственная продовольственно-зерновая корпорация — это интересы Юлии Тимошенко и её партии «Батькивщина», а обыски у главы Харьковского облсовета — это только один из эпизодов, сейчас активно трясут коммунальные предприятия Харькова, а это наступления и на людей Авакова, и на людей Кернеса.
По его словам, в истории независимой Украины уже были примеры, когда первые лица устраивали «войну всех против всех». Например, в середине 90-х это был глава Администрации президента Дмитрий Табачник.
«Человек намного более образованный и на несколько порядков более талантливый, чем «нынешнее племя». Однако глава АП увлёкся «войной всех против всех» и настроил против себя большинство крупных игроков, начиная с Павла Лазаренко. И что же? Не прошло и трех лет, как все его оппоненты решили «положить конец обидам», объединились против него и добились его отставки», — напомнил Слободчук.
В данный момент Зеленского и компанию спасает то, что оппоненты ещё не объединились, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.