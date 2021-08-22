Складывается впечатление, что в украинской власти во главе с Владимиром Зеленским царят настроения, которые можно определить как «головокружение от успехов». А можно вспомнить лексику 90-х и сказать, что «ребята попутали берега». Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского © скриншот Андрея Власенко. Ему предъявляют растрату государственных средств, более 57 миллионов долларов. Чуть раньше прошли обыски у главы Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого причисляют к людям Арсена Авакова.

Эксперт уточнил, что государственная продовольственно-зерновая корпорация — это интересы Юлии Тимошенко и её партии «Батькивщина», а обыски у главы Харьковского облсовета — это только один из эпизодов, сейчас активно трясут коммунальные предприятия Харькова, а это наступления и на людей Авакова, и на людей Кернеса.

По его словам, в истории независимой Украины уже были примеры, когда первые лица устраивали «войну всех против всех». Например, в середине 90-х это был глава Администрации президента Дмитрий Табачник.

«Человек намного более образованный и на несколько порядков более талантливый, чем «нынешнее племя». Однако глава АП увлёкся «войной всех против всех» и настроил против себя большинство крупных игроков, начиная с Павла Лазаренко. И что же? Не прошло и трех лет, как все его оппоненты решили «положить конец обидам», объединились против него и добились его отставки», — напомнил Слободчук.

В данный момент Зеленского и компанию спасает то, что оппоненты ещё не объединились, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.