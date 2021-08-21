«Сайт заблокировали вчера вечером по беспределу — еще не было указа президента, а провайдерам уже поступила команда на блокировку. По данным наших источников в офисе президента, это было личное распоряжение (президента Украины Владимира) Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к "Стране". Вчера заблокировали наш домен в зоне ua, но мы успели перенести сайт на strana.news. Долго ли он будет открыт еще в Украине — трудно сказать. В любой момент его могут заблокировать через провайдеров также по беспределу», — говорится в материале.
В пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против главного редактора издания Игоря Гужвы. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ограничения распространяются также на связанные с ним физлица и юрлица, включая ООО «Ласмак», которое владеет медийными ресурсами Гужвы. Сам главред заявил, что издание продолжит свою работу, несмотря на санкции СНБО.