Украинское издание «Страна», против которого Совет национальной безопасности и обороны накануне ввел санкции, 21 августа в своем Facebook заявило о переходе на новый домен в связи с блокировкой их сайта

Украина.ру на Youtube Богдан Безпалько назвал главную ошибку прошлых украинских властей