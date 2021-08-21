Разговоры о том, что высвободившиеся после вывода войск США из Афганистана материальные ресурсы будут направлены на Украину ради укрепления действующего режима не имеют под собой оснований. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что американские политики даже своим друзьям не дают «рыбу», тем более не дают «удочку», а могут только дать за нее подержаться чуток.

«Если верить слухам, часть наркотрафика из Афгана шла именно через Украину. В частности, через Харьков и Одессу. Отсюда такая конкуренция и конфронтация между Аваковым и Саакашвили в бытность их кураторами направлений. Если талибы все же не устоят перед «наркозависимостью», они, скорее всего, поменяют транзиты. Тогда украинский истеблишмент потеряет неизмеримо больше, чем от запуска «Северного потока-2»», — считает Выдрин.

Что же касается предстоящего визита президента Владимира Зеленского в США, то ему следовало бы отменить поездку, так как в свете возможного осложнения вокруг президента Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.