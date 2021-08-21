Ранее террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) вошла в Кабул и объявила о полном контроле над территорией Афганистана. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».
Эксперт подчеркнул, что американские политики даже своим друзьям не дают «рыбу», тем более не дают «удочку», а могут только дать за нее подержаться чуток.
«Если верить слухам, часть наркотрафика из Афгана шла именно через Украину. В частности, через Харьков и Одессу. Отсюда такая конкуренция и конфронтация между Аваковым и Саакашвили в бытность их кураторами направлений. Если талибы все же не устоят перед «наркозависимостью», они, скорее всего, поменяют транзиты. Тогда украинский истеблишмент потеряет неизмеримо больше, чем от запуска «Северного потока-2»», — считает Выдрин.
Что же касается предстоящего визита президента Владимира Зеленского в США, то ему следовало бы отменить поездку, так как в свете возможного осложнения вокруг президента Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу, заключил собеседник издания.
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