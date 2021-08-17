Драматические события в Афганистане находятся в центре напряженного внимания мирового сообщества. Последние новости из этой страны и их возможное влияние на Украину комментирует известный политолог Дмитрий Выдрин

- Дмитрий Игнатьевич, начнем с основополагающего. Кто такие талибы, организация которых, как мы знаем, «запрещённая на территории Российской Федерации»? Корректно в принципе иметь с ними дело, если мы считаем их террористами?

— Обычно их интерпретируют в переводе с пушту как «студентов», «исламистов». Хотя, на мой взгляд, «студенческого» в них маловато. Да и «исламистского» не в избытке. Скорее, они носители племенного, еще дорелигиозного сознания, где обычаи порой сильнее религиозных предписаний. По крайней мере, пуштунский племенной «протокол» у них явно доминирует над религиозным. Тот, кто знаком с феноменом «тейпового» уклада, поймет. Поэтому я бы отделял их политические декларации и экстремистские взгляды от вековых традиционных ценностей. Первые достойны запрещения, вторые — как минимум изучения. Что в них возобладает, пока не знаю. От этого и зависит отношение к ним Российской Федерации.

- Сегодня много говорится о «хитром плане Байдена»: превращении Афганистана в бомбу замедленного действия против ближайших соседей этой страны, включая геополитических соперников США — Китая, России, Ирана.

— С возрастом хитрость превращается в наивность. Поэтому если и был план, то по мере реализации он крайне упростился и извратился. Рассказывают, что в ходе сражений между американским Севером и Югом был такой эпизод. В штабной шатер к командующему вбегает адъютант и кричит: «Сэр, враги уничтожили два наших батальона!» Тот, не отрываясь от карты, отвечает: «Не паникуйте, молодой человек, всё идет по плану». Через полчаса адъютант снова врывается: «Еще два батальона полегли!» «Всё по плану, по плану…» — бормочет начальник. Наконец, смертельно раненый офицер выдыхает: «Погибли все!» Тогда генерал выхватывает саблю и выбегает из шатра с криком: «Ну, вот теперь я им не позавидую!» Андрей Серенко: США могли намеренно отдать Афганистан под протекторат Пакистана и талибов © предоставлено Андреем Серенко

Наверное, похожий план был и у Байдена. Но, скорее всего, никакого «хитрого плана» не было. Особенно против названных вами стран. Те уже перешли в ту геополитическую лигу, где Афганистан может стать проблемой, но никак не приговором.

- Насколько велика опасность для бывших среднеазиатских республик бывшего СССР, устоят ли тамошние режимы против исламских радикалов? Не для этого ли американцы оставили талибам огромные запасы вооружения?

— В Туркменистане вряд ли. Я бывал там на границе с Афганом — сплошная пустыня. Негде разбить промежуточные лагеря, да и незачем.

В Узбекистане маловероятно. Слишком короткая (чуть больше ста тридцати километров) и сильно укрепленная граница. Ее — за пункты обороны, убежища и колючую проволоку под током — называют даже «Узбекским барьером». Мы еще помним вывод советских войск по мосту Дружбы (сейчас «мост Хайратон») через реку Аму-Дарью, поэтому стереотипно думаем об угрозе с этого направления. Но узбеки многому научились после прорывов границы и сильно окрепли. Да и мобилизационный потенциал их в случае военного столкновения эквивалентен афганскому.

Другое дело Таджикистан. 1357 км границы по труднодоступным горным районам. К тому же непонятна линия демаркации из-за того, что межграничный Пяндж постоянно меняет русло. Если бы не наша 201 военная база, граница вообще бы не охранялась.

Знаменитый философ и поэт Руми скорбно отмечал: «Поймешь ли ты, что сыт всегда, что иногда творит с людьми нужда?» И если нужда — физическая или метафизическая — подтолкнет талибов к внешнему конфликту, то он будет именно здесь. Здесь проходят наркотропы, транзиты оружия, экстремистской литературы и прочие. Множество спорных проблем. Того же Джалал ад-Дина Руми считают своим и таджики, и афганцы…

Короче, если б я мог давать советы, рекомендовал бы таджикским друзьям почаще смотреть любимый фильм моего детства «Застава в горах». А еще срочно подать заявку на вступление в Союзное государство (уверен, они будут более предсказуемы, чем братские белорусы). Иначе эта страна просто может исчезнуть с карты. Климкин сравнил Украину и Афганистан и сказал, что США могут так же «сдать» Киев © МИД Украины

- Афганистан стал при американцах одним из главных центров международного наркопроизводства. Возьмут ли талибы его (и сопутствующие финансовые потоки) под свой контроль? Или в соответствии с задекларированными религиозными убеждениями вступят в борьбу с международной наркоторговлей?

— Афганистан экономически разрушен (Господи, прости Америку!). Талибам, чтобы на этот раз удержать власть, надо будет как-то содержать — и себя, и всю страну. Надежды на помощь Пакистана иллюзорны, там себя бы прокормить. Китай более вероятный «спаситель», но он помогает еще медленнее, чем Россия запрягает. Поэтому, боюсь, что соблазн обуздать наркопотоки, тем более филигранно отлаженные американцами, будет очень велик. А соблазны часто побеждают даже религиозные убеждения. Об этом еще Лев Николаевич писал.

- А могут ли события в отдалённом Афганистане отразиться на американском присутствии на Украине? Существует точка зрения, что высвободившиеся материальные ресурсы будут направлены на Украину ради укрепления действующего режима. Насколько это реально?

— Скорее наоборот. Насколько я знаю американских политиков, они даже друзьям не дают «рыбу». Тем более не дают «удочку». Могут только дать за нее подержаться чуток. Если верить слухам, часть наркотрафика из Афгана шла именно через Украину. В частности, через Харьков и Одессу. Отсюда такая конкуренция и конфронтация между Аваковым и Саакашвили в бытность их кураторами направлений. Если талибы все же не устоят перед «наркозависимостью», они, скорее всего, поменяют транзиты. Тогда украинский истеблишмент потеряет неизмеримо больше, чем от запуска «Северного потока-2».

- Каковы перспективы визита Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, удастся ли украинским политтехнологам и лоббистам привлечь к нему внимание американской общественности на фоне столь бурных событий. Или наоборот — визит украинского союзника станет хорошим поводом отвлечь от них внимание?

— У президента Зеленского удивительное качество все делать не вовремя. Я бы на его месте срочно отменил визит. В свете возможного осложнения вокруг президента Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу. Не надо путать Байдена с майданом.

- Сможет ли во внутриамериканской политической повестке дня, используя события в Афганистане, Республиканская партия перейти в наступление против Администрации Джо Байдена? Каковы перспективы подобной внутриполитической атаки? «Это не Афганистан». Эксперт о том, почему США не сделали из Украины геополитический козырь © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

— Респы уже фактически перешли в наступление. Такое впечатление, что американские «красные» (цвет Республиканской парти) координируют свои действия с «красными талибами» (талибанский спецназ). Уже ясно, что на грядущих промежуточных выборах в Конгресс афганская тема будет главной. Плюс очень не случайно со сменой власти в Афганистане совпали новые разоблачения «приключений Хантера» — сына президента. Все это сильно попахивает импичментом.

- И подводя итоги: вывод американских войск из Афганистана — это тактическое отступление и перегруппировка сил либо крупнейшее геополитическое поражение, переходящее в бегство?

— Штаты еще сильны. Доллар еще мировая валюта. Президент стар и пока еще суперстар. Парадоксально, но, будь он помоложе и поактивнее, уже бы мог потерять голову — из-за его спины выглядывают целых три «самки богомола». Пока же его спасает именно игра в чудаковатого старичка. Хотя он очень не прост. Поэтому о панике, катастрофе говорить рановато. Но страна однозначно не будет единоначальным мировым лидером. Чем раньше она с этим смирится, тем с меньшими потрясениями «поменяет кожу»: пройдет полосу политических, этнических и климатических потрясений, смену элит и геополитических друзей и партнеров.