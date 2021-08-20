Мэр Запорожья Владимир Буряк 20 августа на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение в связи с обысками, которые накануне прошли в мэрии города

В «Киевавтодоре» и администрации Кличко идут обыски © Facebook, Віталій Кличко

По его словам, мэры разных городов подвергаются беспрецедентному давлению, которого не было «даже со времен Януковича».

«Обыски, давление, угрозы. Очень много вопросов вызывает недавняя трагедия с мэром Кривого Рога и так далее», — заявил градоначальник.

Он считает, что одной из основных причин давления, которое оказывают на местные власти, стали высокие рейтинги мэров.

Буряк подчеркнул, что мэрию Запорожья «кошмарят обысками уже пять месяцев».

«Группа рейдеров и откровенных преступников всеми возможными методами пытается захватить контроль над городом и его ресурсами. Выкручивать руки лично мне активно начали с самого начала. Было давление, затем шантаж» — заявил мэр.

В конце обращения Буряк пообещал не сдавать город.

С весны украинские правоохранители регулярно проводят обыски на коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации украинской столицы. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что считает обыски давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он считает, что давление исходит от офиса президента Украины и связано с его активной работой на посту мэра.

Мэр Кривого Рога Константин Павлов в воскресенье был найден мертвым в селе Вольное в Днепропетровской области на Украине. Полиция возбудила уголовное дело. Президент страны Владимир Зеленский взял под личный контроль расследование этого дела.