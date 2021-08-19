«На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключенных, я другого выхода не вижу. Возможно, мы сможем разработать новые решения именно во время "Крымской платформы". У меня есть перечень постоянных вопросов, которые я обсуждаю со всеми лидерами, на любом формате встреч. Вопрос заключенных крымчан я всегда поднимаю», — сказал Зеленский.
Он добавил, что «рычаг решений на стороне России», которая не признает этих людей украинскими политзаключенными.
В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский президент в ответ посоветовал начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР, однако согласился принять украинского лидера в Москве. В конце мая Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это.