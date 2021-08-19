Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для освобождения политзаключенных в Крыму, передает 19 августа nv.ua

Он добавил, что «рычаг решений на стороне России», которая не признает этих людей украинскими политзаключенными.

В апреле Зеленский публично предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Российский президент в ответ посоветовал начать переговоры с представителями ДНР и ЛНР, однако согласился принять украинского лидера в Москве. В конце мая Зеленский сообщил о начале переговоров по организации встречи с Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил это.