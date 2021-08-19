Жительница украинского города Мелитополя Запорожской области решила отведать купленную в магазине икру трески, однако рядовой перекус едва не закончился для нее плачевно. Детали происшествия пострадавшая описала 19 августа в Instagram-паблике melotziv

Атошника в отпуске накормили колбасой с живой «добавкой» © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

Женщина высказала свое негодование и отметила, что вовремя успела выплюнуть кусок металла, иначе последствия могли быть более тяжелые.

Подобные случаи в современной Украине не редкость. В интернете есть масса сообществ, в которых пользователи описывают истории своих необычных «находок» в рядовых продуктах питания. Так, на Украине в продуктах уже находили: строительную перчатку, губку для мытья посуды, стекло, дохлую мышь, кусок иголки, насекомых, червей, древесные щепки и т.д.