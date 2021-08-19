Дело в том, что среди икры была «спрятана» металлическая скоба, небольшая, чтобы не заметить ее в продукте, но достаточная для того, чтобы нанести человеку увечья. Последнее едва и не произошло с жительницей Мелитополя, которая сильно повредила язык о чужеродный предмет.
Женщина высказала свое негодование и отметила, что вовремя успела выплюнуть кусок металла, иначе последствия могли быть более тяжелые.
Подобные случаи в современной Украине не редкость. В интернете есть масса сообществ, в которых пользователи описывают истории своих необычных «находок» в рядовых продуктах питания. Так, на Украине в продуктах уже находили: строительную перчатку, губку для мытья посуды, стекло, дохлую мышь, кусок иголки, насекомых, червей, древесные щепки и т.д.