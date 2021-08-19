Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о том, что украинцы столетиями боролись за свою независимость, лжет, поскольку не знает истории. Об этом 18 августа заявил экс-премьер Николай Азаров в интервью Украина.ру

«Во-первых, он будет рассказывать о гигантских достижениях, о том, что столетиями украинский народ, которого, кстати сказать, еще и не существовало, всего-навсего 150 лет тому назад понятия такого не было. Сам-то народ был. Понятие, что это именно украинский народ, еще 150 лет назад не существовало. Но Зеленский будет утверждать, что столетиями мы боролись за свое право на свою державу, что является неправдой исторической», — заявил он.

Азаров напомнил, что Украина относительно была включена в разные столетия в разные имперские государственные образования — Литву, Польшу. Часть ее земель также были под Крымским ханством. Добровольно в 1654 году территории войска Запорожского присоединились к Руси.

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В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». Также 23 августа пройдет первых леди и джентльменов. 24 августа пройдет военный парад.

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