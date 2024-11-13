Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором - 13.11.2024 Украина.ру
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Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором
Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором - 13.11.2024 Украина.ру
Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором
Дональд Трамп демонстрирует, что намерен крепко закусить удила в деле своего перестраивания Соединенных Штатов на новый лад. Об очередном будущем назначении следующий президент страны объявил 13 ноября: телеведущий Fox News Пит Хегсет возглавит министерство обороны
2024-11-13T12:07
2024-11-13T13:29
эксклюзив
дональд трамп
сша
пентагон
fox news
пит хегсет
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Неожиданное назначениеКандидатура Хегсета стала шоком для чиновников Пентагона, передает CNN, причем слово "шок" фигурирует здесь не кликбейта ради. Именно в такое состояние, утверждают журналисты, впали услышавшие эту новость сотрудники ведомства."Все просто шокированы", - приводит канал короткий, но красноречивый комментарий своего источника в американском минобороны.С одной стороны, он не классический армейский "паркетный" офицер, набравшийся боевого опыта разве что в кабинетных баталиях, но человек, служивший в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Проблема в том, что для военной и чиновничьей американской верхушки он человек абсолютно пришлый.Достаточно сказать, что последние лет 10 Хегсет работает на телеканале Fox News, но не каким-нибудь военным экспертом, а ведущим информационно-развлекательных шоу. Теперь с телеэкрана ему предстоит прямиком шагнуть в главный кабинет знаменитого пятиугольного здания – штаб-квартиры Пентагона.Ирак, Афганистан и ГуантаномоХегсету 44 года. Для сравнения: нынешнему шефу Пентагона Ллойду Остину 71. Сравнится с телеведущим может разве что ныне покойный Дональд Рамсфелд, который впервые стал министром обороны США в 1975 году в возрасте 43 лет.Родом будущий глава Пентагона из Миннесоты. Высшее образование получил в 2003 году в Принстонском университете, имеет степень бакалавра искусств. Свою жизнь, однако, он решил посвятить другому искусству – искусству войны. Он был направлен на службу в залив Гуантаномо – мрачноватую военную базу США на Кубе с печально известной одноименной тюрьмой.Между этими двумя событиями был годичный опыт аналитика рынков акционерного капитала, но уже тогда Хегсет по собственной инициативе зачислился в резерв Нацгвардии, откуда его и призвали.В Гуантаномо будущий соратник Дональда Трампа командовал пехотным взводом, который находился под оперативным контролем 3-го батальона 187-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии. Известно, что домой в США он вернулся с медалью "За заслуги".После возвращения, Хегсет решил долго не прозябать "на гражданке" и изъявил желание отправиться в Ирак, где он также первоначально командовал пехотным взводом, а потом был повышен до офицера по гражданским и военным операциям. Оттуда он также вернулся не с пустыми руками – его наградили значком боевого пехотинца, второй медалью "За заслуги" и вдобавок еще медалью "Бронзовая звезда".В 2012 году Хегсет отправился в Афганистан, где в Кабуле он служил старшим инструктором. В отставку вышел в звании майора.Сторонник ТрампаПосле завершения военной карьеры Хегсет подтянул свое образование (магистр государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете), после чего в 2014 году пошел работать на телевидение.Выбор его пал на канал Fox News, который считается прореспубликанским. Это соответствовало взглядам будущего министра, еще в Принстоне он создал консервативное студенческое издание, а затем воочию наблюдал всю пагубность внедрения гендерной и прочей повестки в армии, о чем потом написал книгу.В 2018 году Хегсет был одним из ведущих шоу All-American New Year, в ходе которого было продемонстрировано его телефонное интервью с Трампом.Он также вел шоу Fox &amp; Friends Weekend, на которое неоднократно приходил в качестве гостя будущий президент Соединенных Штатов.Хегсет поддерживал Трампа еще в его первой президентской кампании в 2016 году и даже рассматривался в качестве возможного кандидата на должность главы департамента по делам ветеранов, однако в тот момент его предпочли оставить на скамейке запасных.Телеведущий продолжил карьеру на телевидении, а также время от времени помогал Трампу советами, включая период, когда тот уже перестал быть главой государства.Жесткий Пит"Пит всю свою жизнь был воином для армии и для страны. Пит жесткий, умный и истинно верующий в "Америку прежде всего". С Питом у руля враги Америки предупреждены - наши военные снова будут великими, и Америка никогда не отступит", - так охарактеризовал своего протеже Трамп.Кстати, о "врагах Америки". Хегсет разделяет популярный в этой части политического истеблишмента США тезис о том, что наибольшую угрозу "свободе и демократии" представляет Китай. Из этого делается следующий вывод: противостояние с Россией конечно же важно, но сосредоточиться нужно именно на "китайской угрозе".Хегсет полностью разделяет линию на поддержку Израиля и жесткое противостояние Ирану, а вот с Украиной уже не все так просто. Он, например, ранее заявлял, что конфликт на Украине отвлекает силы Соединенных Штатов от решения внутренних проблем.Хегсет – убежденный "ястреб", никаких пророссийских телодвижений от него ждать не стоит, однако есть вероятность, что львиную долю своей воинственной энергии он будет растрачивать по другим направлениям."Владимир Путин живет в головах наших СМИ, американских СМИ, совершенно бесплатно. Ни одна организация, никакая другая сила не сделала больше для распространения российской пропаганды и укрепления позиции Путина как сильного лидера, чем наши собственные СМИ. А Дональду Трампу было приятно их за это троллить, и он продолжает это делать, потому что они не могут удержаться и снова и снова зацикливаются на этом", - говорил он.Пока в стане демократов и прочих оппонентов Трампа царит смятение из-за анонсированного назначения Хегсета. Высокопоставленные политики уже пытаются информационно торпедировать будущего шефа Пентагона, подвергая сомнению его компетентность. "Признаюсь, я не знал, кто он, еще 20 минут назад. И у него, похоже, нет никакого опыта в политике Министерства обороны. Я не вижу никаких доказательств того, что этот человек имеет какие-либо отношения с нашими зарубежными партнерами. Как он собирается работать в различных коалициях, которые у нас есть?" - приводит издание Politico слова демократа, члена комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адама Смита.Неизвестно, приживется ли Хегсет в Пентагоне и что будет с этим могущественным министерством далее, как сильно он перетрясет его работу или же военная каста "сожрет" пришельца, однако все это играет явно не на руку Украине, которая с каждым днем все больше рискует уже скоро оказаться на задворках внимания Вашингтона.О другом неожиданном назначении в будущей администрации Трампа - в материале издания Украина.ру "Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение.
https://ukraina.ru/20241113/1058856898.html
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Павел Котов
Павел Котов
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Украина.ру
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5
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эксклюзив, дональд трамп, сша, пентагон, fox news, пит хегсет
Эксклюзив, Дональд Трамп, США, Пентагон, Fox News, Пит Хегсет

Предупреждение для врагов Америки: Трамп шокировал Пентагон своим выбором

12:07 13.11.2024 (обновлено: 13:29 13.11.2024)
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дональд Трамп демонстрирует, что намерен крепко закусить удила в деле своего перестраивания Соединенных Штатов на новый лад. Об очередном будущем назначении следующий президент страны объявил 13 ноября: телеведущий Fox News Пит Хегсет возглавит министерство обороны
Неожиданное назначение
Кандидатура Хегсета стала шоком для чиновников Пентагона, передает CNN, причем слово "шок" фигурирует здесь не кликбейта ради. Именно в такое состояние, утверждают журналисты, впали услышавшие эту новость сотрудники ведомства.
"Все просто шокированы", - приводит канал короткий, но красноречивый комментарий своего источника в американском минобороны.
С одной стороны, он не классический армейский "паркетный" офицер, набравшийся боевого опыта разве что в кабинетных баталиях, но человек, служивший в Ираке, Афганистане и Гуантанамо. Проблема в том, что для военной и чиновничьей американской верхушки он человек абсолютно пришлый.
Достаточно сказать, что последние лет 10 Хегсет работает на телеканале Fox News, но не каким-нибудь военным экспертом, а ведущим информационно-развлекательных шоу. Теперь с телеэкрана ему предстоит прямиком шагнуть в главный кабинет знаменитого пятиугольного здания – штаб-квартиры Пентагона.
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон
Ирак, Афганистан и Гуантаномо
Хегсету 44 года. Для сравнения: нынешнему шефу Пентагона Ллойду Остину 71. Сравнится с телеведущим может разве что ныне покойный Дональд Рамсфелд, который впервые стал министром обороны США в 1975 году в возрасте 43 лет.
Родом будущий глава Пентагона из Миннесоты. Высшее образование получил в 2003 году в Принстонском университете, имеет степень бакалавра искусств. Свою жизнь, однако, он решил посвятить другому искусству – искусству войны. Он был направлен на службу в залив Гуантаномо – мрачноватую военную базу США на Кубе с печально известной одноименной тюрьмой.
Между этими двумя событиями был годичный опыт аналитика рынков акционерного капитала, но уже тогда Хегсет по собственной инициативе зачислился в резерв Нацгвардии, откуда его и призвали.
В Гуантаномо будущий соратник Дональда Трампа командовал пехотным взводом, который находился под оперативным контролем 3-го батальона 187-го пехотного полка 101-й воздушно-десантной дивизии. Известно, что домой в США он вернулся с медалью "За заслуги".
После возвращения, Хегсет решил долго не прозябать "на гражданке" и изъявил желание отправиться в Ирак, где он также первоначально командовал пехотным взводом, а потом был повышен до офицера по гражданским и военным операциям. Оттуда он также вернулся не с пустыми руками – его наградили значком боевого пехотинца, второй медалью "За заслуги" и вдобавок еще медалью "Бронзовая звезда".
В 2012 году Хегсет отправился в Афганистан, где в Кабуле он служил старшим инструктором. В отставку вышел в звании майора.
Сторонник Трампа
После завершения военной карьеры Хегсет подтянул свое образование (магистр государственной политики в Школе государственного управления имени Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете), после чего в 2014 году пошел работать на телевидение.
Зеленский и Трамп
06:46Аналитика
Главные войны ТрампаУкраина всегда страдала центропупизмом (считала себя "незакрытым пупом земли").
Выбор его пал на канал Fox News, который считается прореспубликанским. Это соответствовало взглядам будущего министра, еще в Принстоне он создал консервативное студенческое издание, а затем воочию наблюдал всю пагубность внедрения гендерной и прочей повестки в армии, о чем потом написал книгу.
В 2018 году Хегсет был одним из ведущих шоу All-American New Year, в ходе которого было продемонстрировано его телефонное интервью с Трампом.
Он также вел шоу Fox & Friends Weekend, на которое неоднократно приходил в качестве гостя будущий президент Соединенных Штатов.
Хегсет поддерживал Трампа еще в его первой президентской кампании в 2016 году и даже рассматривался в качестве возможного кандидата на должность главы департамента по делам ветеранов, однако в тот момент его предпочли оставить на скамейке запасных.
Телеведущий продолжил карьеру на телевидении, а также время от времени помогал Трампу советами, включая период, когда тот уже перестал быть главой государства.
Жесткий Пит
"Пит всю свою жизнь был воином для армии и для страны. Пит жесткий, умный и истинно верующий в "Америку прежде всего". С Питом у руля враги Америки предупреждены - наши военные снова будут великими, и Америка никогда не отступит", - так охарактеризовал своего протеже Трамп.
Кстати, о "врагах Америки". Хегсет разделяет популярный в этой части политического истеблишмента США тезис о том, что наибольшую угрозу "свободе и демократии" представляет Китай. Из этого делается следующий вывод: противостояние с Россией конечно же важно, но сосредоточиться нужно именно на "китайской угрозе".
Хегсет полностью разделяет линию на поддержку Израиля и жесткое противостояние Ирану, а вот с Украиной уже не все так просто. Он, например, ранее заявлял, что конфликт на Украине отвлекает силы Соединенных Штатов от решения внутренних проблем.
"То, что происходит в Украине, важно. Но это меркнет по сравнению с преступностью, которую я вижу на своих улицах, с показной политкорректностью, которую я вижу в нашей культуре, с инфляцией, которую я ощущаю на своем кошельке, и с реальной границей, которая меня волнует — южной границей, которая полностью открыта. По каждому из этих вопросов качество жизни простых американцев ухудшилось", - заявлял телеведущий.
Хегсет – убежденный "ястреб", никаких пророссийских телодвижений от него ждать не стоит, однако есть вероятность, что львиную долю своей воинственной энергии он будет растрачивать по другим направлениям.
"Владимир Путин живет в головах наших СМИ, американских СМИ, совершенно бесплатно. Ни одна организация, никакая другая сила не сделала больше для распространения российской пропаганды и укрепления позиции Путина как сильного лидера, чем наши собственные СМИ. А Дональду Трампу было приятно их за это троллить, и он продолжает это делать, потому что они не могут удержаться и снова и снова зацикливаются на этом", - говорил он.
Пока в стане демократов и прочих оппонентов Трампа царит смятение из-за анонсированного назначения Хегсета. Высокопоставленные политики уже пытаются информационно торпедировать будущего шефа Пентагона, подвергая сомнению его компетентность.
"Признаюсь, я не знал, кто он, еще 20 минут назад. И у него, похоже, нет никакого опыта в политике Министерства обороны. Я не вижу никаких доказательств того, что этот человек имеет какие-либо отношения с нашими зарубежными партнерами. Как он собирается работать в различных коалициях, которые у нас есть?" - приводит издание Politico слова демократа, члена комитета по вооруженным силам Палаты представителей Адама Смита.
Неизвестно, приживется ли Хегсет в Пентагоне и что будет с этим могущественным министерством далее, как сильно он перетрясет его работу или же военная каста "сожрет" пришельца, однако все это играет явно не на руку Украине, которая с каждым днем все больше рискует уже скоро оказаться на задворках внимания Вашингтона.
О другом неожиданном назначении в будущей администрации Трампа - в материале издания Украина.ру "Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение.
 
ЭксклюзивДональд ТрампСШАПентагонFox NewsПит Хегсет
 
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