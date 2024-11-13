В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции - 13.11.2024 Украина.ру
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В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции
В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции - 13.11.2024 Украина.ру
В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции
Оперативники ФСБ предотвратили теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, которая обеспечивает одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Об этом 13 ноября написало издание РБК
2024-11-13T10:06
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Чуть меньше месяца назад в Нижнем Тагиле прошли масштабные антитеррористические учения. Местные специалисты отрабатывали пресечение терактов, устранение и снижение рисков их последствий. Тренировки прошли в том числе на объектах социальной структуры, а также в СИЗО, тюрьмах и других объектах пенитенциарной системы.Предотвращают силовики теракты и в других регионах. Их авторы позже получают наказание, предусмотренное законом Российской Федерации.Другие темы: Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко.
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новости, украина, россия, фсб, впк, сизо, теракт, задержание
Новости, Украина, Россия, ФСБ, ВПК, СИЗО, теракт, задержание

В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции

10:06 13.11.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Оперативники ФСБ предотвратили теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, которая обеспечивает одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Об этом 13 ноября написало издание РБК
"Силовики задержали мужчину 1997 года рождения, "функционера запрещенной в России проукраинской террористической организации", который собрался устроить теракт за вознаграждение. У него нашли предметы для изготовления самодельных зажигательных устройств и телефон с перепиской с украинскими спецслужбами", - говорится в комментарии.
Чуть меньше месяца назад в Нижнем Тагиле прошли масштабные антитеррористические учения. Местные специалисты отрабатывали пресечение терактов, устранение и снижение рисков их последствий. Тренировки прошли в том числе на объектах социальной структуры, а также в СИЗО, тюрьмах и других объектах пенитенциарной системы.
Предотвращают силовики теракты и в других регионах. Их авторы позже получают наказание, предусмотренное законом Российской Федерации.
Фото: © Flickr / V. Benakis, пожар, женщина
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