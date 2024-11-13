https://ukraina.ru/20241113/1058862928.html

В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции

В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции - 13.11.2024 Украина.ру

В Нижнем Тагиле поймали "свидетеля" Украины, готовившего теракт на электроподстанции

Оперативники ФСБ предотвратили теракт на электроподстанции в Нижнем Тагиле, которая обеспечивает одно из предприятий ВПК и инфраструктуру Свердловской железной дороги. Об этом 13 ноября написало издание РБК

2024-11-13T10:06

2024-11-13T10:06

2024-11-13T10:06

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Чуть меньше месяца назад в Нижнем Тагиле прошли масштабные антитеррористические учения. Местные специалисты отрабатывали пресечение терактов, устранение и снижение рисков их последствий. Тренировки прошли в том числе на объектах социальной структуры, а также в СИЗО, тюрьмах и других объектах пенитенциарной системы.Предотвращают силовики теракты и в других регионах. Их авторы позже получают наказание, предусмотренное законом Российской Федерации.Другие темы: Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко.

https://ukraina.ru/20241016/1058127201.html

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новости, украина, россия, фсб, впк, сизо, теракт, задержание